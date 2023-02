Security-Mitarbeiter bei Faschingsparty geschlagen: Waren es Jugendliche?

Ein Mann ist in der Weißenhorner Stadthalle verletzt worden. Die Polizei vermutet, dass Jugendliche dahinterstecken, die um Mitternacht die Party verlassen mussten.

Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter, der in der Nacht zum Sonntag auf einer Faschingsveranstaltung in der Stadthalle Weißenhorn im Einsatz war, ist verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte dieser kurz nach Mitternacht unvermittelt einen Schlag ins Gesicht bekommen. Weder der Security-Mitarbeiter, der durch den Schlag leicht verletzt wurde, noch andere Personen konnten angeben, von wem der Schlag gekommen war. Die Polizei nimmt jedoch an, dass sich der Täter im Kreise mehrerer Jugendlicher befand. Diese hatten die Veranstaltung aufgrund ihres Alters um Mitternacht zu verlassen, wollten dies allerdings nicht akzeptieren.

Die Gruppe hatte sich bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreifen bereits entfernt, und auch die eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg, heißt es im Polizeibericht. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen, Telefon 07309/9655-0. (AZ)