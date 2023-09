Zwei Radfahrer werden bei Stürzen in Weißenhorn und Senden verletzt

Die Polizei geht davon aus, dass ein Fahrfehler zu einem Unfall mit einem Radfahrer in Weißenhorn geführt hat. In Senden war es vermutlich Materialermüdung.

Mittelschwere Verletzungen haben zwei Fahrradfahrer bei Unfällen in Weißenhorn und Senden erlitten. Beide wurden zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, stürzte einer der beiden am Dienstagabend im Bereich der Abzweigung Eschachweg/Altvaterweg in Weißenhorn mutmaßlich wegen eines Fahrfehlers. Der Mann war mit einem Pedelec unterwegs, das bei dem Unfall leicht beschädigt wurde.

In Senden ist der Rahmen eines Fahrrads gebrochen

Der andere Radfahrer war am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr auf dem Gehweg an der Hauptstraße in Senden unterwegs. Nach Angaben der Polizei brach vermutlich wegen einer Materialermüdung der Rahmen des Fahrrads. Der Radler kam deshalb zu Fall. (AZ)