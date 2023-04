Weißenhorn

06:00 Uhr

So erlebten Zeitzeugen die Kriegstage und die Befreiung in Weißenhorn

Plus Zum Auftakt der Initiative "Friedensstadt Weißenhorn" spricht eine Frau über die Todesangst während der Bombenangriffe und ein Mann über seinen mutigen Opa.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Das wirklich Beklemmende ist die Akribie. Durch all die schrecklichen Jahre auf die Minute genau erfolgten die Aufzeichnungen. Eine ständige Wiederkehr von Voralarm, Bombenalarm, Vorentwarnung und – wenn es gut läuft – finaler Entwarnung. Wie kann ein Mensch diese, bis an die Grenzen der Kraft reichende Anspannung, dieses permanente Ausharren in Todesangst ertragen? Im Falle von Alfonsa Forster lautet die Antwort: nur mit Gottvertrauen.

In Weißenhorn hat sich, wie berichtet, ein kleiner, aber sehr aktiver Kreis zusammengefunden, mit dem Ziel, der Kommune das Attribut Friedensstadt nicht nur zu verleihen, sondern auch mit Leben zu erfüllen. Am Donnerstagabend fand hierzu im Sitzungssaal des Rathauses die Eröffnungsveranstaltung satt. Einer der Höhepunkte war die eingangs angesprochene erst Schul-, dann nur noch Kriegschronik der Oberin Alfonsa. Die Leiterin der dortigen Mädchenfortbildungsschule war selbst unmittelbar von den Schikanen der NS-Herrschaft betroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen