Weißenhorn

18:00 Uhr

Wie das Kinderbecken im Freibad Weißenhorn künftig aussehen könnte

Lokal Eine Architektin stellt dem Weißenhorner Bauausschuss einen ersten Entwurf für ein neues Kinderbecken im Freibad vor. Dieser beinhaltet auch einige Extras.

Von Herbert Hertramph

Eine Besonderheit hat es am Montagabend bei der Sitzung des Weißenhorner Bauausschusses gegeben: Die Architektin, die mit dem Vorentwurf des Sanierungskonzepts für das Kinderbecken im städtischen Freibad betraut worden war, wurde per Videokonferenz für alle Anwesenden auf einer Leinwand eingeblendet. So konnte Cornelia Schindelegger aus Baden in Österreich die Details des Konzepts erläutern und zu Fragen Stellung nehmen. Das bisherige Planschbecken ist bekanntlich in die Jahre gekommen und muss immer wieder repariert werden, weil Fliesen abplatzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .