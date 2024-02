Sonne satt und beste Stimmung: Weißenhorn feiert beim Faschingshöhepunkt

Bei bestem Wetter kommen 10.000 Menschen nach Weißenhorn, um den Höhepunkt der fünften Jahreszeit zu feiern. Auch die neue Landrätin darf dabei nicht fehlen.

Der Faschingsdienstagsumzug in Weißenhorn war eine Fasnacht, wie sie im Bilderbuch steht: Kinder freuten sich über herbeifliegende Süßigkeiten, Eltern lachten über schräge Kostüme und kreative Wägen, Jugendliche tanzten zur lauten Musik der Partywägen und Senioren erfreuten sich an kunstvollen Narrengesichtern. Das Wetter: wie bestellt. Und so zogen 76 Narrenzünfte, Fußgruppen und Musikkapellen bei strahlendem Sonnenschein durch die Weißenhorner Innenstadt und wurden von Tausenden bunt bekleideten Zuschauerinnen und Zuschauern bejubelt.

Die Polizei Weißenhorn schätzt die Besucherzahl auf stolze 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es sei ein friedlicher und entspannter Umzug gewesen, berichtete der Weißenhorner Dienstellenleiter Stefan Müller. Das sah man auch an den zahlreichen jungen Familien, die gekommen waren: An einigen Abschnitten der Schulstraße reihte sich ein Kinderwagen an den anderen.

Weißenhorner Faschingsdienstagsumzug 2024: Viele Besucher, friedliche Stimmung

Um 10 Uhr warnte der Feueralarm traditionell die gesamte Stadt: Jetzt ist Weißenhorn wieder in Narrenhand. Der Straßenfastnachtschef Christian Simmnacher und Michael Riedel, Vorstand der Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF), stimmten ein dreifaches "Zicke-Zacke Zicke-Zacke Hoi Hoi Hoi" an. Dann begrüßten sie Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt, Pfaffenhofens Bürgermeister Sebastian Sparwasser und Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf, die fröhlich und bunt kostümiert von der Lastwagen-Tribüne winkten. Ein wichtiger Ehrengast schien aber zu fehlen. So riefen die beiden Moderatoren zunächst vergeblich nach Eva Treu, der neuen Landrätin des Landkreises Neu-Ulm. "Vielleicht 'treut' sie sich nicht?", war Riedels Vermutung.

147 Bilder Faschingsdienstag 2024 in Weißenhorn: Die schönsten Fotos vom Umzug Foto: Alexander Kaya

Als Treu plötzlich doch als Sams verkleidet, mit blauem Anzug, künstlichem Bierbauch und rotem Lockenschopf, aus der Zuschauermenge hervortrat, fragte Simmnacher scherzhaft, ob sie noch einen Fahrer für den Nachhauseweg bräuchte. Treu verneinte lachend, aber IWF-Vorstand Riedel bot ihr trotzdem jemanden an: Einen Busfahrer genauer gesagt, der sie nach Hause bringen könne. Aber das ginge nur, wenn sie nicht den neuen Donau-Iller-Fahrplan nehmen müsse, denn: "Da kommt sie net nach Hause", sagte Riedel ironisch zum Publikum. Damit spielte er auf den massiven Busärger an, mit dem sich das Landratsamt in den vergangenen Wochen konfrontiert sah, weil Kinder und Eltern über lange Wartezeiten und schlechte Busverbindungen geklagt hatten.

Kult-Getränk "Kuttel-Maß" hat in Weißenhorn eine Fan-Gemeinschaft

Vielleicht lag es daran, dass es der letzte Faschingstag war, vielleicht waren auch einige erkrankt: Ein paar Gruppen waren etwas dünner besetzt als sonst. Das änderte aber nichts an der heiteren Stimmung der übrigen Läuferinnen und Läufer. So marschierte zum Beispiel die Garde des Unterelchinger Carnevalsvereins nur zu dritt. Und auch die "Bongo Karle" der Faschingsfreunde Holzheim-Kadeltshofen waren schon mal besser vertreten, merkte Simmnacher scherzhaft an. Für die Weißenhorner war sicherlich der Marsch der eigenen Hästräger "Dr' Eschagore" und "Schelmenschinder" ein Höhepunkt des Umzugs. Und auch die Guggamusik der "Weißahorer Giggalesbronzer" hatte am Vortag noch auf dem Marienplatz in München gespielt und eilte am Dienstagvormittag herbei, um in den Straßen ihrer Heimatstadt kräftig einzuheizen. Für einen großen Lacher sorgte auch ein gefälschtes Reporter-Duo, das mit einer Fernsehkamera auf der Schulter und einem Mikrofon in der Hand die Zuschauer veräppelte.

Lesen Sie dazu auch

Die "Kuttel-Maß" der Metzgerei Rahn in Weißenhorn wird an Fasnacht auch als "Kuttel-Halbe" im Becher ausgeschenkt und ist eine regionale Spezialität. Foto: Philipp Scheuerl

Nicht zuletzt ist es auch die "Kuttel-Maß", die den Weißenhorner Fasching einzigartig macht. Wer von dieser regionalen Delikatesse noch nie gehört hat, kann sich das in etwa so vorstellen: Man nehme einen Maßkrug und schütte einen warmen, braunen Brei aus gekochten Rindermagen hinein, die mit Bratensoße, Essig und Gewürzen angerührt sind – fertig ist die "Kuttel-Maß". Abzuholen ist das Ganze im Gasthof Rahn. Es sei vielmehr eine Mahlzeit, wie Franz Rahn, Betreiber der gleichnamigen Metzgerei und Erfinder der "Kuttel-Maß", erzählt. Rahn vergleicht: Ein Steak mit Beilagen wiege zwischen 400 und 500 Gramm. Und einen Maßkrug voll Kutteln (Rindermagen) – davon werde man auf alle Fälle satt. Es sei eine "Fan-Gemeinschaft", die seine "Kuttel-Maß" traditionsgemäß bestelle. Die meisten davon tränken am liebsten eine "Kuttel-Halbe", wie Rahn berichtet. Über 100 Stück seien seit dem Gumpigen Donnerstag verkauft worden.