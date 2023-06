Spaß und Action für die Jugend im Weißenhorner Freibad

Kommunale Jugendarbeit und Streetwork in Weißenhorn richten mit Partnern ein mehrtägiges Programm für Kinder und Jugendliche im Weißenhorner Freibad aus.

Langeweile am Nachmittag? Das sollte in der Woche von Montag, 3. Juli, an kein Thema sein. In Weißenhorn ist "Freibad-Action" angesagt. Die Stadtjugendpflegerin Theresa Veith und die Streetworkerin Nina Frey haben gemeinsam mit mehreren Einrichtungen und Organisationen ein Unterhaltungsprogramm zusammengestellt, dass sich an Drei- bis 20-Jährige richtet. Bis einschließlich Freitag, 7. Juli, werden jeden Nachmittag von 15.30 bis 17.30 Uhr diverse Aktivitäten angeboten.

Besucherinnen und Besucher müssen lediglich den regulären Eintritt ins Freibad bezahlen, die zusätzlichen Angebote sind kostenlos. An jedem dieser fünf Tage können Sechs- bis Zehnjährige an Aktivitäten der Bayerischen Sportjugend (BSJ) teilnehmen. Die Stadtbücherei organisiert am Montag eine Lesestunde für Fünf- bis Siebenjährige. Am Dienstag richtet sich die Lesestunde an Drei- bis Vierjährige, außerdem können Interessierte beim TSV Weißenhorn Hobby Horsing ausprobieren. Echte Pferde kommen beim Steckenpferd-Reiten aber nicht zum Einsatz.

Zum Abschluss ist eine Wasserschlacht im Weißenhorner Freibad geplant

Am Mittwoch hat die Stadtbücherei im Freibad Leserätsel, Reime und einen Lesewettbewerb auf dem Programm, am Donnerstag Vorlesen für Fünf- bis Siebenjährige. Mitglieder der Wasserwacht sind am Donnerstag ebenfalls vor Ort mit Rettungsstationen.

Zum Abschluss am Freitag gestaltet die Stadtbücherei von 16 bis 16.45 Uhr eine Märchenstunde für Vier- bis Siebenjährige. Wem die Sportaktion des BSJ noch nicht ausreicht, der kann beim TSV ein Sportabzeichen erwerben. Darüber hinaus kommt am Freitagnachmittag Max Trost von der Schulsozialarbeit an der Montessori-Schule ins Freibad, um sich mit den jungen Besucherinnen und Besuchern eine ordentliche Wasserschlacht zu liefern. (jsn)