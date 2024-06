Weißenhorn

16:41 Uhr

Spatenstich in Weißenhorn: "Ein neues Kapitel für das Tor zur Altstadt"

Der Spatenstich markierte am Freitag in Weißenhorn den offiziellen Start eines außergewöhnlichen Bauprojekts. Für 18 Millionen wird ein barrierefreies Museumsensemble geschaffen.

Plus In zwei Jahren Bauzeit soll aus dem Gebäudeensemble ums Obere Tor in Weißenhorn ein Kulturzentrum werden. Der größte Fördergeber hat noch eine Überraschung.

Von Jens Noll

Ein Bauzaun um die Gebäude, Infotafeln und ein Kran - es ist deutlich ersichtlich, dass am Eingang zur Weißenhorner Altstadt große Bauarbeiten bevorstehen. Der am Freitag erfolgte offizielle Spatenstich ist in dem Fall im doppelten Sinne symbolisch. Er markiert den Beginn eines Projekts, für das keine Baugrube ausgehoben werden muss: die Sanierung des historischen Gebäudeensemble um das Obere Tor und die Erweiterung des Heimatmuseums zu einem Kulturzentrum.

Es gehe bei dem Vorhaben nicht nur darum, den Charme und die historische Bedeutung der Weißenhorner Altstadt zu bewahren, sagt Bürgermeister Wolfgang Fendt vor zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern, Gästen aus der Politik und Projektbeteiligten. Es gehe zugleich auch darum, sie in eine vielversprechende Zukunft zu führen. Nicht nur das Museumsgebäude werde saniert und erweitert, sondern der ganze Komplex inklusive Oberem Tor und der Kray, also dem alten Rathaus, betont Fendt. "Wir haben leider Mängel an den Gebäuden." Es sei wichtig, dieses historische Erbe zu bewahren und für kommende Generationen zu erhalten.

