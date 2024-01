SPD will Auskunft von der Stadtverwaltung zur Kleinschwimmhalle

Die Sozialdemokraten bitten um einen Zwischenbericht zum geschlossenen Schwimmbad in Weißenhorn. Es sei wichtig, umgehend mit der Sanierung zu beginnen.

Bereits seit Monaten ist kein Badebetrieb in der Kleinschwimmhalle in Weißenhorn möglich. Die Stadtverwaltung hat bislang noch keine Informationen dazu preisgegeben, wie umfangreich das Gebäude saniert werden muss und wann das Bad wieder geöffnet werden könnte. Die SPD-Fraktion im Stadtrat fordert deshalb einen Zwischenbericht.

"Zu unser aller großen Überraschung wurden wir im Herbst vergangenen Jahres darüber informiert, dass der bauliche Zustand der Kleinschwimmhalle so schlecht ist, dass ein Betrieb im Winterhalbjahr nicht möglich ist und die Halle geschlossen bleiben muss", schreibt der Fraktionsvorsitzende Herbert Richter in seiner Anfrage an Bürgermeister Wolfgang Fendt, die unserer Redaktion vorliegt. Die Fraktion erkenne an, dass die Stadtverwaltung umgehend reagiert habe und mitgeteilt wurde, dass ein Gutachter beauftragt worden sei, um den Schaden zu beurteilen und die erforderlichen Sanierungsarbeiten einzuschätzen, führt er weiter aus. "Die Kleinschwimmhalle stellt eine wichtige Einrichtung in der Stadt dar und wird von Schulen, Vereinen, aber auch Privatpersonen intensiv genutzt."

Weißenhorner Bauausschuss tagt am 5. Februar das nächste Mal

Die Sozialdemokraten bitten deshalb um Auskunft zum Sachstand und zu den Ergebnissen der Begutachtung in der nächsten Sitzung des Bauausschusses. Diese findet am Montag, 5. Februar, 18 Uhr, im Rathaus statt. "Eventuell lassen sich schon die erforderlichen Maßnahmen benennen", schreibt Richter. "Wir sehen es als wichtig an, hier umgehend mit der Sanierung beginnen zu können, um sicherzustellen, dass die Kleinschwimmhalle in der Saison 2024/2025 wieder genutzt werden kann."

