Weißenhorn

18:00 Uhr

Sprengeländerung für Grundschulen soll schrittweise umgesetzt werden

Plus Das lange Verfahren zur Sprengeländerung in Weißenhorn kann zum Abschluss kommen. Es gibt Regelungen, damit Kinder nicht die Schule wechseln müssen.

Von Jens Noll

Dass das Verfahren so lange dauern würde, hätte bei der Weißenhorner Stadtverwaltung und im Stadtrat niemand gedacht. Es ist fast zwei Jahre her, dass die Kommune eine Änderung der Sprengel der Grundschule Weißenhorn-Nord und der Grundschule Weißenhorn-Süd beantragt hat, um die Einrichtung im Norden der Stadt zu stärken und die andere zu entlasten. Entsprechende Diskussionen wurden schon vorher in den kommunalpolitischen Gremien geführt. Voraussichtlich zum neuen Schuljahr werden die Änderungen zum Tragen kommen.

