Weißenhorn

Stadt plant neues Wohnquartier mit Kindergarten in Weißenhorn

Mit einem Bebauungsplanverfahren will die Stadt Weißenhorn die Grundlagen für eine Umgestaltung des Areals zwischen Diepold-Schwarz-Straße, Rosenstraße und Schulstraße festlegen.

Plus Südlich der Diepold-Schwarz-Straße in Weißenhorn soll Wohnraum für mehrere Generationen entstehen. Eine Baufirma und eine Architektin machen einen Vorschlag.

Von Jens Noll

Wohnungen für Familien, für Senioren und auf jeden Fall eine Kindertagesstätte - das sollte nach Ansicht der Stadträtinnen und Stadträte das neue Wohnquartier vorweisen, das südlich der Diepold-Schwarz-Straße in Weißenhorn entstehen soll. Mit einem Bebauungsplanverfahren will die Stadtverwaltung die Grundlage für eine Umgestaltung des Gebiets schaffen. Ein örtliches Bauunternehmen und ein Architekturbüro haben für einen Teil der Fläche bereits ein Konzept für ein Mehrgenerationenhaus entwickelt. Die Architektin Lynette Bauer aus Neu-Ulm hat es in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses vorgestellt.

Der städtebauliche Entwurf sehe vor, dass auf einem Grundstück an der Rosenstraße eine Quartiersmitte gebildet werde, sagte Bauer. In Absprache mit Fabian Rupp von der Michael Rupp Bauunternehmung hat sie einen T- oder L-förmigen Gebäudekomplex entworfen. Der nördliche Gebäudeteil ist dreigeschossig, der südliche zweigeschossig. Verbunden werden die beiden über eine gläserne Fuge.

