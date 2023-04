Stadträte stimmen Änderungen am Illersenio-Bauprojekt mit Murren zu

Plus Ein weiteres Mal befasst sich der Weißenhorner Bauausschuss mit dem Bauvorhaben von Illersenio auf der Hasenwiese. Mehrere Stadträte bleiben bei ihrer Kritik.

Der Weißenhorner Bürgermeister hat die Mitglieder des Bauausschusses darum gebeten, den Widerstand aufzugeben. "Aus meiner Sicht sollte man jetzt irgendwann einen Deckel draufmachen", sagte Wolfgang Fendt in der jüngsten Sitzung des Gremiums, als es erneut um einen Tekturantrag des Pflegedienstleisters Illersenio ging. Mehrfach hatten die Stadträte wie berichtet das Einvernehmen verweigert, weil die vier Gebäude auf der Hasenwiese von Anfang an größer gebaut wurden, als beantragt. Nun stimmte eine Mehrheit den nachträglich beantragten Veränderungen zu.

Zum Vorgehen des Bauherren, das viel Ärger hervorgerufen hatte, sagte Fendt nun: "Ich glaube, sie haben eingesehen, dass das nicht geht, und sie bedauern es." Doch kein Mensch glaube, dass die Gebäude wieder abgerissen werden. Das Landratsamt habe mehrfach signalisiert, dass es das Vorhaben ohnehin genehmigen werde.