Stadtrat trifft strategische Entscheidung zum Glasfaserausbau

Plus Die Stadt Weißenhorn gibt ein Markterkundungsverfahren in Auftrag, um mehr Planungssicherheit beim angestrebten Netzausbau für schnelleres Internet zu haben.

Einstimmig hat der Weißenhorner Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung festgelegt, wie die Kommune beim Glasfaserausbau weiter vorgeht. Die Beratungsfirma Corwese erhält den Auftrag, ein Markterkundungsverfahren vorzunehmen. Dieses ist zwingend erforderlich, um Zuschüsse für den Ausbau der Infrastruktur zu erhalten. Parallel dazu soll ein sogenannter Branchendialog durchgeführt werden. "Mit der Ausschreibung wissen wir, woran wir sind", sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt. Etwa drei oder vier Monate werde das allerdings dauern.

Laut Sitzungsvorlage hat die Stadt nach dem Erkundungsverfahren und dem Branchendialog zumindest Klarheit, ob es Unternehmen gibt, die sich für einen Glasfaserausbau in Weißenhorn bewerben. Das sei ein notwendiger Schritt, um mehr Planungssicherheit zu haben. Mit dem Thema befasst sich der Stadtrat bekanntlich schon lange. Um sicherzugehen, dass wirklich flächendeckend Glasfaserkabel im Weißenhorner Stadtgebiet verlegt werden, pochte das Gremium stets auf eine eigene Lösung. Ein Angebot des Unternehmens Deutsche Glasfaser zum Ausbau der Infrastruktur wurde im Januar abgelehnt. Mehrere Kommunen im Landkreis Neu-Ulm arbeiten mit Deutsche Glasfaser zusammen.