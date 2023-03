Weißenhorn

vor 17 Min.

Stadtverwaltung bereitet Wettbewerb zum Rössle-Areal in Weißenhorn vor

Plus Das Gelände hinter der ehemaligen Brauerei Rössle in Weißenhorn soll bekanntlich umgestaltet werden. Die Stadtbaumeisterin erläutert den nächsten Schritt.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Schon seit Jahren ist von einer Umgestaltung des Rössle-Areals in Weißenhorn die Rede. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Eine sichtbare Veränderung hat es zuletzt auf der Fläche gegeben: eine Scheune, die etwas zurückversetzt an der Reichenbacher Straße stand, wurde abgerissen. In Absprache mit der Regierung von Schwaben möchte die Stadtverwaltung nun einen Schritt weiter gehen und einen Wettbewerb ausrichten. Konkrete Vorstellungen für die künftige Nutzung des Areals gibt es bereits.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen