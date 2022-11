Stadtverwaltung Weißenhorn warnt vor betrügerischen E-Mails

Unbekannte verschicken derzeit E-Mails im Namen der Stadt Weißenhorn. Empfänger dieser Nachrichten sollten keinesfalls das angehängte Dokument öffnen.

Betrug im Internet hat viele Gesichter. Dazu gehören unter anderem immer wieder kursierende E-Mails, die vermeintlich von Banken, Unternehmen oder diversen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern versendet wurden. Die Weißenhorner Stadtverwaltung weist auf ihrer Internetseite nun darauf hin, dass derzeit auch betrügerische E-Mails im Namen der Stadt Weißenhorn im Umlauf seien. Die Verwaltung gibt Hinweise, was Empfänger dieser Nachrichten tun sollten.

Es komme nach Angaben der Stadtverwaltung immer wieder vor, dass diesen E-Mails Anhänge als Datei beigefügt sind. "Die uns aktuell vorliegende betrügerische E-Mail-Adresse ist 'Stadt Weissenhorn (invoice@accounts-financial.com)'", teilt die Stadt mit. Hierbei handle es sich um eine Fake-E-Mail, die nicht von der Stadt Weißenhorn stamme, betont die Verwaltung. Wer diese Nachricht empfangen hat, sollte der darin genannten Aufforderung nicht nachkommen. "Hier handelt es sich vermutlich um den Versuch, Ihre Daten auszuspähen", schreibt die Stadtverwaltung. "Öffnen Sie auf keinen Fall das in der E-Mail anhängige PDF-Dokument. Dieses könnte Schadsoftware enthalten und so Ihr Endgerät infizieren."

Jede von der Stadt Weißenhorn verschickte E-Mail hat die Endung "@weissenhorn.de"

Betroffene können sich schützen, indem Sie die E-Mail-Adresse des Absenders prüfen. Meist fällt bei betrügerischen E-Mails auf, dass es Abweichungen in der Länderkennung beziehungsweise Endung der Adresse gibt. Dann steht zum Beispiel statt ".de" oder ".com" plötzlich ".org", ".biz", ".info" oder eine andere, eher selten verwendete Endung. "Jede E-Mail, die von der Stadt Weißenhorn versendet wird, hat die Endung '@weissenhorn.de'", teilt die Stadtverwaltung mit und weist darauf hin, dass nie auf E-Mails von unbekannten Absendern reagiert werden sollte. "Öffnen Sie keine Dateien unbekannter Herkunft oder Links in E-Mails von Ihnen unbekannten Absendern. Und seien Sie grundsätzlich wachsam im Umgang mit persönlichen Daten."

Wer Opfer einer Straftat geworden sein sollte, sollte unbedingt Anzeige bei der Polizei erstatten. Wer Fragen hat oder bei einer E-Mail der Stadt Weißenhorn unsicher ist, kann die Stadtverwaltung per E-Mail an edv@weissenhorn.de oder telefonisch unter 07309/84-130 kontaktieren. (AZ)