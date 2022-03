Weißenhorn

vor 17 Min.

"Start klar!?": Ausbildungsmesse findet erstmals in Weißenhorn statt

Der Info-Truck der Metall- und Elektroindustrie steht zwei Tage lang in Neu-Ulm und dann ab Montag, 4. April, in Weißenhorn. Dort findet am 7. April eine Ausbildungsmesse statt.

Plus Mehr als 40 Firmen und Einrichtungen stellen in der Fuggerhalle Weißenhorn ihr Ausbildungsangebot vor. Dieses Programm erwartet die Schülerinnen und Schüler.

Von Laura Mielke

Nachdem die Nacht der Bewerber im Jahr 2021 und die diesjährige Bildungsmesse in Ulm coronabedingt abgesagt werden mussten, findet nun in Weißenhorn die erste große Ausbildungsmesse "Start klar?!" statt. Mehr als 40 Firmen und Einrichtungen stellen am Donnerstag, 7. April, in der Fuggerhalle ihr Ausbildungsangebot vor. Für Organisatorin Brigitte Schilling steht vor allem der persönliche Austausch im Vordergrund.

