Unbekannte zerschlagen mit Pflastersteinen Fenster in Weißenhorn

Eine Frau, die in einem Einfamilienhauses in der Kammerlanderstraße wohnt, hat am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr, ein lautes Geräusch gehört. Das berichtet die Polizei. Im Anschluss konnte sie feststellen, dass ein Fenster ihres Hauses mit einem Pflasterstein eingeworfen worden war. Ein weiteres Fenster wurde ebenfalls mit einem Stein beworfen, ging jedoch nicht zu Bruch. Der oder die Täter konnten bislang unerkannt flüchten. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Feststellungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/965510 zu melden. (AZ)

