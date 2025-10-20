Icon Menü
Weißenhorn: Steinwurf beschädigt Fenster eines Einfamilienhauses

Weißenhorn

Unbekannte zerschlagen mit Pflastersteinen Fenster in Weißenhorn

Die Polizei Weißenhorn bittet Zeugen um Hinweise nach einem Angriff auf ein Einfamilienhaus.
    Die Polizei hofft auf Hinweise zu Steinwerfern in Weißenhorn. (Symbolbild)
    Die Polizei hofft auf Hinweise zu Steinwerfern in Weißenhorn. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Eine Frau, die in einem Einfamilienhauses in der Kammerlanderstraße wohnt, hat am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr, ein lautes Geräusch gehört. Das berichtet die Polizei. Im Anschluss konnte sie feststellen, dass ein Fenster ihres Hauses mit einem Pflasterstein eingeworfen worden war. Ein weiteres Fenster wurde ebenfalls mit einem Stein beworfen, ging jedoch nicht zu Bruch. Der oder die Täter konnten bislang unerkannt flüchten. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Feststellungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/965510 zu melden. (AZ)

