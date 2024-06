Stiftungsklinik nimmt regulären Betrieb wieder auf

Nach der vorsorglichen Evakuierung der Stiftungsklinik in Weißenhorn am Sonntag werden die Patientinnen und Patienten nun wieder zurückverlegt.

Gute Nachrichten zur Gesundheitsversorgung im Kreis Neu-Ulm: Nach der vorsorglichen Evakuierung am Sonntag kann die Stiftungsklinik in Weißenhorn den regulären Betrieb wieder aufnehmen. Vorsorglich wurden am Sonntag wegen der Hochwasserlage wie berichtet die Patientinnen und Patienten aus der Stiftungsklinik in die Donauklinik Neu-Ulm und in umliegende Klinken gebracht. Im Laufe des Dienstag werden sie wieder in die Stiftungsklinik gebracht. "Alle Patientinnen und Patienten sind wohlauf", teilt die Kreisspitalstiftung mit.

"Jetzt ist soweit alles stabil", sagt er Kreisbrandrat Bernhard Schmidt

Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete Kreisbrandrat Bernhard Schmidt, dass die Logistik von 13 Uhr an aufgebaut werde, ab 14 Uhr sollen dann die Patientinnen und Patienten von Neu-Ulm zurück nach Weißenhorn verlegt werden. Man sei nochmal vor Ort gewesen und habe sich alles auch mit der Klinikleitung angeschaut. "Jetzt ist soweit alles stabil", sagte Schmidt. (krom, AZ)