Stiftungsklinik Weißenhorn bleibt lokales Trauma-Zentrum

Schwerverletzte sollen in der Weißenhorner Klinik optimal versorgt werden können. Eine Untersuchung bestätigt, dass das Krankenhaus dazu weiter in der Lage ist.

Wie gut ist die Stiftungsklinik Weißenhorn auf schwer verletzte Patienten eingestellt? Darum ging es beim Zertifizierungsverfahren der Deutschen Gesellschaft für Notfallchirurgie, dem sich die Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie jetzt unterzogen hat. Die Prüfer sahen in Weißenhorn alle Voraussetzungen erfüllt. Damit ist die Stiftungklinik erneut als lokales Trauma Zentrum rezertifiziert worden.

Mit der erfolgreichen Re-Zertifizierung hat die Stiftungsklinik Weißenhorn gezeigt, dass sie alle Anforderungen an ein lokales Trauma Zentrum erfüllt und eine optimale Versorgung schwerstverletzter Patientinnen und Patienten gewährleistet, berichten die Kreiskliniken in einer Pressemitteilung. Die Stiftungsklinik Weißenhorn ist Teil des Trauma-Netzwerks Ulm, eines von 52 TraumaNetzwerken in Deutschland, das die Verteilung und Versorgung von Schwerverletzen regelt.

Schwerverletzte sollen in Weißenhorn optimal versorgt werden

Das Ziel des Projekts ist es, die Qualität und Sicherheit der Versorgung schwer verletzter Patienten in Deutschland mit Unterstützung aller an der Verletztenversorgung beteiligten Fachrichtungen, Berufsgruppen und Institutionen flächendeckend zu sichern. Zentraler Leitgedanke ist es, dass jeder Schwerverletzte an jedem Ort in Deutschland zu jeder Zeit die gleichen Überlebenschancen haben soll.

Beim Audit begutachtete das Unternehmen, das für die Zertifizierung zuständig ist, die Notaufnahme, den Schockraum, den OP, das Labor, die Physiotherapie, die Normal – und Intensivstation und den Sozialdienst der Stiftungsklinik. Gefordert wurde beispielsweise die 24-stündige Verfügbarkeit von Fachärzten für Orthopädie/Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie und Anästhesie. Darüber hinaus muss die Akutversorgung von Schwerverletzen rund um die Uhr möglich und eine 24-stündige Bereitschaft für die Durchführung von Operationen in Notfällen gewährleistet sein. Dies alles soll sicherstellen, dass auch Patientinnen und Patienten mit schweren Verletzungen in der Stiftungsklinik Weißenhorn sehr gut versorgt werden.

Zusatzbezeichnung für den Leiter der Unfallchirurgie in Weißenhorn

Chefarzt Dr. Christoph Riepl, der Leiter der Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, hat zudem kürzlich die Anerkennung der Zusatzbezeichnung Klinische Akut- und Notfallmedizin erhalten. Er ist damit innerhalb der Kreisspitalstiftung Weißenhorn einer von sechs ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die über diese Zusatzbezeichnung verfügen. Ab 2025 dürfen in der Notaufnahme nur noch Ärzte mit dieser Zusatzbezeichnung Hintergrunddienste übernehmen. Diese und andere Anforderungen zu erfüllen, werde gerade für kleinere Kliniken immer schwieriger. (AZ)