Straßenbauarbeiten bei Weißenhorn gehen in die dritte Runde

Zwei von vier Bauabschnitten der Fahrbahnerneuerung westlich der Stadt sind abgeschlossen. Wie geht es jetzt weiter – und wo wird ab Dienstag umgeleitet?

Die Hälfte ist geschafft: Zwei der vier Bauabschnitte für die Fahrbahnerneuerung westlich von Weißenhorn hat das Staatliche Bauamt Krumbach bereits abgeschlossen. Bis Ende Juni stehen nun noch weitere Arbeiten an.

Am Dienstag, 30. Mai, startet Bauabschnitt drei – bis voraussichtlich Freitag, 9. Juni, wird hier gearbeitet. Dazu plant das Staatliche Bauamt Krumbach eine Sperrung der Ulmer Straße (St2019) von der Einfahrt Gewerbegebiet Eschach (inklusive Einmündung Daimlerstraße) in Weißenhorn bis zur Einmündung Hittistetter Straße (St2029) in Witzighausen. Außerdem erfolgt eine Sperrung der Hittistetter Straße (St2029) mit der Einmündung Hittistetter Straße in Witzighausen (Kreuzung Wullenstetter Straße/Hittistetter Straße) bis Einfahrt Gewerbegebiet Junkeräcker (Magirusstraße) in Hittistetten.

Diese Umleitung wird um Weißenhorn eingerichtet

Auch für den dritten Bauabschnitt wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Die Umleitung für Verkehrsteilnehmer von und nach Wullenstetten, Witzighausen oder Senden verläuft über Vöhringen (Kreisstraße NU14), Illerberg (NU9) und Witzighausen (NU9) nach Weißenhorn (NU14) und umgekehrt. Die Einfahrt in das Gewerbegebiet Eschach ist von der Kreisstraße NU14 zwischen Weißenhorn und Vöhringen möglich. Die Umleitung von und nach Neu-Ulm verläuft über Pfaffenhofen (St2020) und Holzschwang (Kreisstraße NU3) nach Weißenhorn beziehungsweise umgekehrt. Das Gewerbegebiet Junkeräcker ist von Richtung Hittisstetten erreichbar.

Der Parkplatz vor Witzighausen an der Staatsstraße St2019 ist während der kompletten Baumaßnahme gesperrt, die voraussichtlich bis 30. Juni dauern wird. Der Geh- und Radweg zwischen Witzighausen und Weißenhorn wird umgeleitet. (AZ)

