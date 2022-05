Weißenhorn

15:43 Uhr

Streetfood-Markt und offene Geschäfte lockten am Sonntag nach Weißenhorn

Das erste Streetfood-Festival lockte viele Besucher nach Weißenhorn - bis zu einer Dreiviertelstunde mussten die Besucher an den Trucks anstehen.

Plus Die große Welt der Genüsse zeigte sich am Sonntag in Weißenhorn. Trotz der Konkurrenz aus Neu-Ulm bildeten sich lange Schlangen vor den fahrenden Imbissbuden.

Von Ralph Manhalter

Ein Hauch der exotischen Welt wehte über dem schwäbisch-beschaulichen Kirchplatz. Falafel, Tacos; Pasta und Crèpes wechselten sich ab mit Kässpätzle und originellen Kartoffelspießen. Insgesamt zwölf Foodtrucks boten dem Besucher des Marktgeschehens eine kulinarische Vielfalt, wie sie sonst nur in Großstädten anzutreffen ist.

