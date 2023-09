Streit zwischen zwei Männern auf dem Schulhof eskaliert

Ein Mann wird im Streit vor einer Schule in Weißenhorn bedroht und verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die bei der Auseinandersetzung eingegriffen haben.

Zwei Männer sind im Streit vor einer Schule in Weißenhorn handgreiflich geworden – bis zwei Passanten dazwischen gingen. Am Mittwoch gegen 17 Uhr trafen auf dem Schulhof der Grundschule Süd in der Reichenbacher Straße zwei Männer, 28 und 30 Jahre alt, aufeinander. Die Männer kannten sich und hatten offenbar Streit, berichtet die Polizei. Nach einem kurzen Streitgespräch ging der 28-Jährige auf den 30-Jährigen los und schlug ihn in den Nacken, wodurch der Angegriffene leicht verletzt wurde. Im Lauf der Auseinandersetzung ging wohl eine Flasche zu Bruch, worauf der 28-Jährige den Flaschenhals aufhob und seinen Kontrahenten damit bedrohte.

Daraufhin gingen wohl zwei Passanten dazwischen, vermeldet die Polizeiinspektion Weißenhorn. Anschließend floh der Angreifer. Eine Polizeistreife griff ihn kurze Zeit später auf. Die beiden Männer, die in den Streit eingegriffen haben, sind der Polizei bislang nicht bekannt. Da sie als Zeugen befragt werden sollen, werden sie gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)