Stromausfall in Weißenhorn: Auto bleibt in Waschanlage stecken

Plus Ein Kabelschaden hat zu einem größeren Stromausfall in Weißenhorn geführt. 25 Trafostationen waren davon betroffen - und ein Autohaus mit Waschstraße.

Es war nicht der befürchtete Blackout, sondern ein Kabelschaden, der jüngst dazu geführt hat, dass in Teilen Weißenhorns für einige Minuten der Strom weg war. Für einen Autofahrer kam es dadurch zu einem ungewöhnlichen Vorfall: Sein Wagen blieb in einer Waschstraße stecken. Auf Nachfrage unserer Redaktion äußert sich der Netzbetreiber zur Ursache des Stromausfalls und zu dessen Auswirkungen.