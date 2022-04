Weißenhorn

06:30 Uhr

Theresa Veit ist neue Jugendpflegerin in Weißenhorn: Das sind ihre Ziele

Plus Die Stelle für die Jugendpflege in Weißenhorn ist neu besetzt. Theresa Veit will das Jugendhaus wieder eröffnen. Das sind ihre weiteren Ziele.

Von Laura Mielke

Schon vor der Corona-Pandemie war das Jugendhaus in Weißenhorn ein Problemfall. Die Öffnungszeiten waren zu kurz, es gab zu wenig Platz und seit mehreren Jahren ist die Einrichtung sogar vollständig geschlossen. Nun soll das Jugendhaus aber unter neuer und erstmals städtischer Leitung wiedereröffnet werden. Das hat sich Theresa Veit zum Ziel gesetzt. Sie ist Weißenhorns neue Jugendpflegerin. Was die 23-Jährige außerdem für die kommunale Jugendarbeit plant.

