"Totaler Schwachsinn": Ausbaupläne für Schloßprielweg verärgern Anwohner

Der Weißenhorner Bauausschuss will geklärt haben, wie der Schloßprielweg in Oberreichenbach vollständig erschlossen werden kann, bevor dort neue Häuser errichtet werden.

Plus Der Schloßprielweg in Oberreichenbach soll vollständig erschlossen werden. Ein Anlieger ist nicht bereit, einen Teil seines Grundstücks dafür herzugeben.

Es war ein recht abenteuerlicher Ausflug, den der Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt noch vor Weihnachten nach Oberreichenbach unternommen hatte. Ein Bewohner des Ortsteils hatte ihm empfohlen, die Straße "Am Schlossberg" zu befahren. "Ich weiß nicht, ob er wollte, dass ich verunglücke", berichtete Fendt. Mit einem Auto sei die Stecke kaum zu bewältigen. Doch nach Ansicht des Bürgermeisters gibt es für den Stadtrat noch einen weiteren Grund, sich die Gegend näher anzusehen: Am Schlossprielweg möchten Bürgerinnen und Bürger neu bauen. Es gibt deshalb auch Pläne, die Straße vollständig zu erschließen.

Thomas Frye wünscht sich schon länger, dass auch Mitglieder des Bauausschusses zu einem Ortstermin nach Oberreichenbach kommen. Er wohnt in einem Haus am Ende des geschotterten Weges. Als "totalen Schwachsinn" bezeichnet er das Vorhaben, den Schlossprielweg zu einer vollständigen Straße mit Gehweg und Wendehammer auszubauen. Und noch mehr ärgert ihn, dass die Erschließung offensichtlich zur Bedingung dafür gemacht wird, dass am Schlossprielweg neu gebaut werden darf. Jahrelang habe sich die Stadt nicht um den Weg gekümmert, sagt er. Jetzt müsse man ein Riesending daraus machen.

