Totgesagte leben länger: Erwin Knoll aus Weißenhorn wird 100

Plus Erwin Knoll hatte einen holprigen Start ins Leben. Seine Mutter hielt ihn als Säugling schon für tot. Ein Irrtum, wie sich herausstellen sollte.

Es war nicht immer einfach, das lange Leben von Erwin Knoll. An diesem 1. Februar feiert der Weißenhorner im Kreise von fünf Kindern seinen 100. Geburtstag - obwohl er als Baby quasi schon für tot erklärt wurde.