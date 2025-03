Neustart im Löwen in Weißenhorn

Der Gasthof zum Löwen in Weißenhorn ist weit über die Grenzen des Landkreises Neu-Ulm hinaus für seine gute und traditionelle Küche bekannt. Momentan können Restaurantbesucher jedoch nur am Frühstücksbuffet des Hotels teilnehmen, mittags und abends hat das Lokal krankheitsbedingt seit einigen Monaten geschlossen.

Das ändert sich nun voraussichtlich ab Mai: Mit neuer Führung, einem neuen Team und einem neuen Konzept kehrt das Traditionsgasthaus zurück. Damit wird unter anderem in den Sozialen Medien geworben. Wann genau es losgeht, ist aber noch unklar. „Wir stecken noch mitten in den Renovierungen“, sagt Christina Simmnacher vom Löwen in Weißenhorn. Details über den Betrieb in der Gaststätte in der Altstadt will sie auf Nachfrage unserer Redaktion noch nicht verraten.

Die Historie des Löwen reicht bis ins Jahr 1524 zurück. Bereits damals wurde das Wirtshaus in Schriftstücken erwähnt. Während der Bauernkriege trafen sich hier die Bauernführer Ebner und Bürgermeister Schwarz zu Verhandlungen. Bis 1920 war der Löwen auch eine Brauerei samt Gasthaus, später dann Café und Konditorei. Ab 1929 war die Familie Ländle im Besitz des Löwen-Gebäudes, 1965 eröffneten sie den Hotelbetrieb. 1997 wurde der Löwen dann um ein Gästehaus erweitert.

Vor vier Jahren übernahm die Löwen WH GmbH, vertreten durch Lubomir Pajonk und Tobias Botzenhard. Wer genau bei der Neueröffnung des Restaurants das Zepter in die Hand nimmt, ist noch nicht bekannt. Es soll aber wohl ein neues Führungsteam geben.