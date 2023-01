Weißenhorn

vor 17 Min.

Trauer um Graf Bachinger: "Hoffentlich gibt es im Himmel einen Bulldog"

Plus Der Tod des Aussteigers Robert Bachinger löst große Betroffenheit in Weißenhorn aus. Mit dem Lebenskünstler verliert die Fuggerstadt ein Original.

Von Jens Noll

Das wallende, schlohweiße Haar und der Rauschebart waren sein Markenzeichen, der Traktor mit Anhänger ebenfalls. So ziemlich jede Person, die regelmäßig in Weißenhorn unterwegs ist, ist dem Mann und seinem Gespann schon einmal begegnet. Nun trauert Weißenhorn um den bekannten Aussteiger Robert "Robby" Bachinger. Am Sonntag ist er im Alter von 67 Jahren gestorben. Der Lebenskünstler wurde von der Bevölkerung zum Grafen geadelt. Er hatte sein eigenes Reich, wohnte aber in ganz einfachen Verhältnissen.

