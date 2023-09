Weißenhorn

06:00 Uhr

Oldtimertreffen am Flugplatz: Manche Raritäten sind weit im Rentenalter

Plus Auf dem Weißenhorner Flugplatz findet ein Oldtimertreffen von Segelflugzeugfans statt. Der Organisator ist bereits 85 Jahre alt. Trotzdem ertönt am Abend Reinhard Mey.

Von Thomas Vogel

Michael Scheingraber ist andere Maßstäbe gewohnt, aber sehr davon überzeugt: „Die Segelfliegerei ist der beste Einstieg, weil man damit das fliegerische Grundgefühl erlangt.“ Der Münchner ist allein deshalb ein guter Gewährsmann in solchen Dingen, weil er bereits mit 14 den ersten Alleinflug in einem Segelflieger absolviert hat. In einem Alter also, „als man noch nicht mal Mofa fahren durfte.“ Außerdem ist er Pilot im Ruhestand. Er hat früher die richtig großen Verkehrsflieger geflogen, Boeing vor allem, Airbus ebenfalls. Er hatte also die jugendliche Passion zu seiner Profession gemacht. Jetzt ist er wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und auf dem Flugplatz in Weißenhorn anzutreffen, wo er mit Gleichgesinnten fachsimpeln kann.

Wenn man es aus Scheingrabers früherer Perspektive heraus betrachtet, dann ist das Gelände in Weißenhorn sozusagen ein aeronautisches Miniland. Zu beobachten sind dort gerade drei Dutzend Männer und ein paar wenige Frauen, wie sie das „schöne Hobby“ der Segelfliegerei ausüben und diesem noch eine besondere Pointe verpassen: 15 der Flieger, die dort derzeit gehäuft abheben, sind Oldtimer. Einige haben bereits 70 Jahre auf dem Buckel, manche sind Raritäten, von denen es nur noch wenige Exemplare gibt. Aber alle haben sie eine Geschichte. Wer wissen will, wie die Jugend im NS-Staat an die Fliegerei herangeführt wurde, muss nur Hubert Lausmann fragen oder Peter Dresen, die ein entsprechendes Übungsexemplar vorzeigen können und gleich auch noch fachkundig erläutern.

