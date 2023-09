Trickdieb greift in Weißenhorn nach Bargeld

Unter einem Vorwand hat sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Als er wieder ging, fehlte ein Geldschein.

Nach einem Trickdiebstahl in Weißenhorn am Montagnachmittag sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15.30 Uhr hatte sich ein bislang unbekannter Täter unter einem Vorwand Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Oberhauser Straße verschafft. Während er den Bewohner in einem Gespräch ablenkte, stahl der Täter einen Zehn-Euro-Schein, der auf einer Kommode lag. Anschließend verließ er das Haus.

Die Polizeiinspektion Weißenhorn ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können oder im Bereich der Oberhauser Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)