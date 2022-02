Trickdieb lenkt Frau ab und stiehlt Bankkarte in Weißenhorn

Während eine Frau in einer Weißenhorner Bankfiliale am Automaten steht, spielt ein Mann mit ihrem Hund und stellt Fragen. Später ist ihre EC-Karte weg.

Wohl durch gezieltes Stören und viele Fragen hat ein Mann in einer Weißenhorner Bankfiliale eine Frau abgelenkt und ihr vermutlich die Bankkarte gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich die Frau am Sonntagnachmittag in der Bank in der Innenstadt, um dort am Automaten eine Überweisung zu erledigen. Sie hatte ihren Hund bei sich. Plötzlich kam ein unbekannter Mann in den Automatenbereich und beschäftigte sich mit dem Hund der Frau. Diese fühlte sich gestört und sprach den Mann an. Der zeigte sich unbeeindruckt, spielte fortwährend mit dem Hund und versuchte die Frau weiter zu stören, indem er ihr zahlreiche Fragen stellte.

Der Geldautomat hatte die EC-Karte nicht eingezogen

Damit brachte er die Frau laut Polizeibericht so durcheinander, dass sie die Bank verließ. Einen Tag später stellte sie fest, dass ihre EC-Karte fehlte. Eine Rückfrage bei der Bank ergab, dass die Karte nicht vom Automaten eingezogen wurde. Deshalb vermutet die Frau nun, dass der Mann sie bewusst so abgelenkt hat und dadurch ihre EC-Karte erlangen konnte. Sie ließ die Karte sofort sperren. (AZ)