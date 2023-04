Weißenhorn

TSV Weißenhorn trauert um Ehrenmitglied Paul Schleicher

Plus Im Alter von 93 Jahren ist Paul Schleicher gestorben. Der frühere Stadtkämmerer war bis ins hohe Alter im TSV Weißenhorn engagiert und sportlich aktiv.

Der Vorstand und der Ältestenrat des TSV Weißenhorn trauern mit den Angehörigen um Paul Schleicher. Der einst sehr aktive Sportler und ehemalige Stadtkämmerer ist am 15. April im Alter von 93 Jahren gestorben.

Als Paul Schleicher Anfang Mai 1967 aus beruflichen Gründen als Stadtkämmerer nach Weißenhorn kam, dauerte es nicht lange, bis er Mitglied im TSV Weißenhorn wurde. Wie der Verein in einem Nachruf schreibt, trat er zum 1. Juli 1967 ein. Paul Schleicher und seine Frau Eva sowie die Kinder fassten in der Vereinsfamilie schnell Fuß und brachten sich selbst mit enormer Leidenschaft ins Vereinsleben ein. So übernahm Schleicher das Amt des Oberturnwarts in den Jahren 1969 bis 1981. In dieser Funktion war er unter anderem auch als Kampfrichter tätig, und dies sogar bei den deutschen Meisterschaften. In den Jahren 1981 bis 1990 war er stellvertretender Vorsitzender des Sportvereins.

