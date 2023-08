Weißenhorn

12:12 Uhr

Überwachungskamera zeigt Diebstahl einer Pflanze

In der Altstadt von Weißenhorn wurde eine Grünlilie gestohlen.

Artikel anhören Shape

Eine Frau macht sich in einem privaten Hof in der Weißenhorner Altstadt an den Pflanzen zu schaffen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einen Diebstahl der etwas anderen Art meldet die Polizei aus der Hauptstraße in Weißenhorn. Laut Bildern einer Überwachungskamera betrat eine Frau am Dienstag, 15. August, um 21.55 Uhr einen privaten Hof in der Altstadt, ging zielgerichtet auf einen größeren Pflanztopf mit einer Grünlilie zu und entwendete diese. Die Täterin ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, vermutlich osteuropäisch und hat eine kräftigere Figur sowie dunkle Haare mit einem mittig geteilten Pony. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weißenhorn unter 07309/96550 entgegen. (AZ)

Themen folgen