Weißenhorn/Ulm

06:00 Uhr

Mutige Frauen zeigen sich in Dessous in Ulm: Eine Weißenhornerin war dabei

Die Unterwäsche-Models bei ihrem großen Auftritt für das Projekt "Spitzengefühl" in Ulm. Marina Krüger aus Weißenhorn ist die Frau in der Mitte.

Plus Mit dem Projekt "Spitzengefühl" will Anja Schönfelder die Menschen zum Umdenken bewegen. Marina Krüger aus Weißenhorn ist als Unterwäsche-Model mit dabei.

Von Hannah Klippert

Anja Schönfelder hat neben dem Laden "Secrets Dessous" in Ulm noch ein weiteres Projekt. Es trägt den Namen "Spitzengefühl", dabei geht es um Körperliebe und Selbstakzeptanz. In ihrem Arbeitsalltag hat Schönfelder viel mit Frauen zu tun, die unzufrieden mit ihrem Körper sind. Besonders im Zeitalter von Social Media haben viele Frauen mit ihrem Selbstbild zu kämpfen. Über einen Aufruf über Instagram hat die Geschäftsinhaberin schnell sechs Frauen erreicht, die bereit waren, für sie zu modeln – und sich in Unterwäsche so zu zeigen, wie sie sind. Eine dieser Frauen ist Marina Krüger aus Weißenhorn. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt die 35-Jährige von dieser außergewöhnlichen Erfahrung.

