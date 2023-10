Weißenhorn

vor 33 Min.

Umfrage in Weißenhorn: Was halten Sie von der geplanten Polizeifusion?

Plus Die Polizei hat die Pläne für eine gemeinsame Polizeiinspektion in Illertissen vorgelegt. Das sagen die Menschen in Weißenhorn zu dem Vorhaben.

Von Regina Langhans

Die Polizeiinspektionen Weißenhorn und Illertissen sollen fusionieren. Im Zuge dessen ist für die räumlich beengte Inspektion Illertissen ein Neubau geplant und auf den Standort Weißenhorn kommen personelle Kürzungen zu. Wie berichtet, wurden im Stadtrat Weißenhorn einige damit einhergehende Vorteile genannt, doch es gibt Skepsis. In unserer Umfrage wollten wir wissen: Was halten Sie von der geplanten Polizeifusion?





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen