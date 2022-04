Unbekannte beschädigen abgestellten Radlader in Weißenhorn

Vermutlich mit einem Stein haben Unbekannte Front- und Heckscheibe eines Radladers in Weißenhorn eingeworfen. Es war bereits der zweite Schaden am Fahrzeug.

Über die Osterfeiertage haben unbekannte Personen einen Radlader beschädigt, der an der Adolf-Wolf-Straße in Weißenhorn stand. Vermutlich mit einem Stein wurden laut Polizeibericht die Front- und die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, war derselbe Radlader einen Monat zuvor schon einmal beschädigt worden. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. Die Dienststelle ist unter der Telefonnummer 07309/96550 erreichbar. (AZ)