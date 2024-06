Unbekannte beschädigen Autos in Weißenhorn

Ein Weißenhorner hört Samstagnacht Stimmen und einen Schlag auf der Straße vor seinem Haus. Am nächsten Morgen ist sein Auto beschädigt.

Ein Anwohner der St.-Wendelin-Straße in Weißenhorn hat am Samstag gegen 23.30 Uhr laute Stimmen und einen Schlag auf der Straße gehört. Wie die Polizei mitteilt, stellte er am nächsten Morgen fest, dass an seinem Auto, das auf Höhe der Hausnummer 84 parkte, der linke Außenspiegel beschädigt worden war.

Die Polizei bittet wegen der beschädigten Autos in Weißenhorn um Hinweise

Aufgrund der Umstände und des Schadensbildes geht die Polizei von einer Sachbeschädigung und nicht von einer Unfallflucht aus und stellte noch weitere Autos in der Straße fest, an welchen die Spiegel eingeklappt waren. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309 96550 zu melden. (AZ)