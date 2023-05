Unbekannte beschädigen Fahrrad am Bahnhof in Weißenhorn

Mutwillig treten zwei Menschen auf ein Fahrrad ein. Ein Zeuge meldet den Vorfall, kann die beiden Täter aber nicht beschreiben. Die Polizei bittet um Mithilfe.

In der Nacht auf Donnerstag haben zwei unbekannte Täter kurz nach Mitternacht am Fahrradständer am Bahnhof Weißenhorn auf ein Fahrrad eingetreten. Ein Zeuge beobachtete die beiden und verständigte die Polizei, konnte allerdings keine Personenbeschreibung abgeben. Die eintreffende Polizeistreife stellte fest, dass das Fahrrad stark beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 1000 Euro. Die Polizei Weißenhorn bittet den Besitzer des Fahrrads und mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)