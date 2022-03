Unbekannte besprühen Fassade der Mittelschule in Weißenhorn

Durch Farbschmierereien und Vandalismus ist an der Mittelschule Weißenhorn ein erheblicher Sachschaden entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine oder mehrere unbekannte Personen haben an der Mittelschule Weißenhorn einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Dem Polizeibericht zufolge wurden im Zeitraum zwischen Samstag, 26. Februar, 18 Uhr, und Dienstag, 1. März, 6 Uhr, an der Westseite der Fassade drei Farbschmierereien aufgesprüht. Außerdem beschädigten der oder die Täter zwei Holzgestelle. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf ungefähr 2500 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 an die Polizeiinspektion Weißenhorn zu wenden. (AZ)