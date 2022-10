Weißenhorn

Unbekannte brechen in mehrere Firmen in Weißenhorn ein

In Weißenhorn versuchten Unbekannte am Wochenende, in drei Firmen einzubrechen. Es gelang ihnen, Bargeld zu stehlen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Unbekannte sind am Wochenende in zwei Firmen im Weißenhorner Industriegebiet eingebrochen. Laut Polizeibericht versuchten sie es noch in einer dritten Firma. In der Nacht zum Sonntag stahlen sie Bargeld in nicht bekannter Höhe. In einem weiteren Unternehmen entstand ebenfalls durch einen Einbruch hoher Sachschaden, zudem wurde auch dort Geld entwendet. Wie berichtet, hatte die Polizei noch in der Nacht im Rahmen einer Fahndung nach flüchtigen Tätern gesucht. Dafür wurde auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt. Die Einbrecher konnten jedoch entkommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 entgegen. (AZ)

