Unbekannte brechen in Sportheim in Weißenhorn ein

Mehrere Schreiben sind bei einem Fußballverein in Weißenhorn eingeschlagen worden, auch eine Türe haben die Einbrecher aufgehebelt.

Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag sind Unbekannte bei einem Fußballverein in der Illerberger Straße in Weißenhorn eingebrochen. Die Täter schlugen mehrere Scheiben ein und verschafften sich so Zutritt zu den Umkleideräumen, berichtet die Polizei. Eine weitere Tür wurde aufgehebelt. Gestohlen wurde jedoch offenbar nichts. Die Ermittler konnten jedoch diverse Spuren sichern.

Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter Telefon 07309/96550 zu melden. (AZ)