Unbekannte brechen in Weißenhorner Firmen ein

Die Polizei meldet Einbrüche in zwei Unternehmen in Weißenhorn. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in zwei Firmen in Weißenhorn eingebrochen. Laut Polizeibericht schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe einer Firma ein. Zuvor gelangten sie über einen Zaun auf das Firmengelände in der Röntgenstraße. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

In einem weiteren nahe gelegenen Unternehmen wurde der Zaun beschädigt. Der Schaden: 1000 Euro. In beiden Fällen wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weißenhorn unter 07309/96550 entgegen. (AZ)