Unbekannte heben an einer Kreuzung einen Kanaldeckel aus dem Schacht

Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Weißenhorn. Der Bauhof musste einen gestohlenen Gullydeckel ersetzen.

In der Nacht auf Dienstag, 22. August, haben eine oder mehrere bislang unbekannte Personen an der Kreuzung Schluckenauer Straße/Querstraße in Weißenhorn einen Kanaldeckel entwendet. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Diebstahls.

Wie die Polizei mitteilt, könnte es sich nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen bei den Tätern um eine Gruppe von fünf Jugendlichen handeln. Der Schachtdeckel konnte nicht aufgefunden werden, der städtische Bauhof musste ihn ersetzen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Weißenhorner Polizei zu melden. (AZ)