Unbekannte lockern Radschrauben an einem Auto in Weißenhorn

Weil Unbekannte Radschrauben an einem Auto in Weißenhorn lockerten, löste sich ein Rad bei der Fahrt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Bislang Unbekannte haben am Montag mehrere Radschrauben an den Vorderrädern eines Autos gelöst, das auf dem Gelände der Schulturnhalle der Mittelschule in der Kolpingstraße in Weißenhorn parkte.

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den Unbekannten in Weißenhorn

Wie die Polizei mitteilt, löste sich bei einer anschließenden Fahrt ein Rad vom Auto und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 800 Euro. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 07309/9655-0. (AZ)