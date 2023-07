Unbekannte Person durchtrennt Reifenventile in Weißenhorn

In Weißenhorn muss ein Auto abgeschleppt werden, weil alle vier Reifen beschädigt wurden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine unbekannte Person hat in der Nacht zum Samstag ein in der Herzog-Ludwig-Straße in Weißenhorn geparktes Auto beschädigt. Laut Angaben der Polizei wurden an allen vier Reifen die Ventile durchtrennt, sodass die Luft entwich. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen, Telefon 07309/9655-0. (AZ)