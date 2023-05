Unbekannte Person stiehlt Mountainbike am Weißenhorner Bahnhof

Eine Jugendliche stellt ihr Fahrrad in Weißenhorn ab und sichert es mit einem Spiralschloss. Doch am nächsten Tag ist das Mountainbike nicht mehr da.

Wegen des Verdachts eines besonders schweren Falles von Diebstahl hat die Polizei in Weißenhorn Ermittlungen aufgenommen. Eine 17-Jährige, so teilt die Polizei mit, stellte am Dienstag, 23. Mai, gegen 7 Uhr am Morgen ihr Mountainbike am Bahnhof in Weißenhorn ab und versperrte es mit einem Spiralschloss. Als die Jugendliche ihr Fahrrad am Mittwoch, 24. Mai, gegen 17 Uhr abholen wollte, war es nicht mehr da. Offenbar hat es jemand gestohlen. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Bulls, Farbe weiß/silber, ohne Schutzbleche, am Rahmen ist eine Flaschenhalterung angebracht. Die Polizei Weißenhorn bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)