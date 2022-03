Unbekannte Person wirft Fensterscheiben von Weißenhorner Imbiss ein

Mit einem Stein wurden Schaufenster und Eingangstüre des Ladens in der Kaiser-Karl-Straße in Weißenhorn beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt nach einer Sachbeschädigung in Weißenhorn. Eine unbekannte Person hat am Freitagabend zwischen 22 und 23 Uhr die Fensterscheibe bei einem Imbiss in der Kaiser-Karl-Straße in Weißenhorn eingeworfen. Hierbei wurden sowohl die Eingangstüre, als auch die Schaufensterscheibe durch einen Stein beschädigt.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter 07309/96550 zu melden. (AZ)