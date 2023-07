Unbekannte Person zerkratzt Auto in Weißenhorn: 6000 Euro Schaden

Die Polizei ermittelt wegen einer großflächigen Beschädigung an einem geparkten Auto in Weißenhorn. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Am helllichten Tag hat jemand ein Auto mutwillig beschädigt, das auf einem Parkplatz in Weißenhorn stand. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag in der Zeit zwischen 15.30 und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz am alten Busbahnhof an der Illerberger Straße.

Das Auto wurde entlang der gesamten rechten Seite und am Kofferraumdeckel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf ungefähr 6000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (AZ)