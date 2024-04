Weißenhorn

14:26 Uhr

Unbekannte Person zerkratzt Heckklappe eines Autos

Auf 1000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der an einem geparkten Fahrzeug in Weißenhorn angerichtet wurde. Der Wagen stand in der Sonnwendstraße.

In der Sonnwendstraße in Weißenhorn ist in den vergangenen Tagen ein geparktes Auto beschädigt worden. Nach Polizeiangaben ist am Mittwoch oder Donnerstag, 24. und 25. April, die Heckklappe des Fahrzeugs zerkratzt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter Telefon 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

