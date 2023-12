Unbekannte schlagen 26-Jährigen in Weißenhorn krankenhausreif

Drei Unbekannte haben mutmaßlich einen 26-Jährigen in Weißenhorn zusammengeschlagen. Die Polizei bittet auf der Suche nach den Tätern um Mithilfe.

Ein Mann ist in der Nähe des Bahnhofs von drei Unbekannten angegriffen worden. Am Donnerstagabend zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr wurde 26-Jähriger mutmaßlich in der Herzog-Georg-Straße von drei ihm nach eigener Aussage unbekannten Tätern zusammengeschlagen. Der Geschädigte wurde dabei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen leicht verletzt. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Eine intensive Fahndung der Polizei nach den drei unbekannten Tätern brachte bisher noch keine Ergebnisse. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)