Unbekannte stehlen Diesel aus Minibagger

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch Diesel aus einem Bagger in Weißenhorn abgezapft. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht auf Mittwoch wurde in Weißenhorn Diesel aus einem Minibagger geklaut. Laut Polizeibericht stand der Bagger zu diesem Zeitpunkt in der Mozartstraße. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Weißenhorn unter Telefon 07309/96550 entgegen. (AZ)